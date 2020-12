Napoli – Multa per Fernando Llorente: Ecco il motivo

Il calciatore del Napoli, Fernando Llorente (fuori rosa per le note vicende id mercato), è stato multato dal club azzurro. L’ammenda ricevuta dal centravanti spagnolo ammonterebbe a 60 mila euro. Come riportato dal giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino. In questi giorni l’ex Tottenham avrebbe violato il protocollo anti Covid partecipando a una partita di padel. Motivo per cui il Napoli, non tollerando certi atteggiamenti, avrebbe multato il giocatore. Precisando, inoltre, che la multa sarebbe relativa non alla partita ma al fatto che il giocatore non indossasse la mascherina.