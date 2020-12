Fabian Ruiz sul Granada: “Bello il mio derby andaluso”

La sua partita è già un’emozione: «Adesso conosciamo il nome della nostra avversaria in Europa League: è il Granada. E’ sempre un piacere giocare nella mia terra, l’Andalusia». Il derby di Fabian Ruiz è cominciato subito, praticamente nel momento in cui delle urna sono usciti gli abbinamenti e il Napoli ha scoperto contro chi dovrà giocarsi l’accesso agli ottavi di finale di Europa League, nel doppio appuntamento fissato dal calendario per il 18 febbraio (in Spagna) con ritorno il 25 (al «Diego Armando Maradona»). Sarà un periodo difficile, con la prima gara che capiterà immediatamente dopo la gara con la Juventus e la seconda che si troverà sistemata in mezzo, tra l’Atalanta e il Benevento, che renderà più vibrante un periodo di suo già intenso per Gattuso: «E’ un sorteggio difficile e insidioso, perché il Granada è un’ottima squadra e sarà dura».

Fonte: A. Giordano CdS