ESCLUSIVA – Alain Conte (all. San Marino Academy): “La svolta? La sconfitta di Empoli ci ha fatto capire come giocare in massima serie”

La serie A femminile si prende una pausa per le festività natalizie, perciò si può tracciare un mini-bilancio. Nelle prime posizioni, oltre la Juventus, bene Milan e la sorpresa Sassuolo. In coda passi in avanti dell’Hellas Verona e il San Marino Academy. Quest’ultima allenata da mister Alain Conte è stato intervistato da ilnapolionline.com.

Factory della Comunicazione

Mister Conte, sabato avete centrato un’importantissima vittoria nello scontro salvezza con la Pink Bari. Tre punti a parte, che cosa le è piaciuto particolarmente di questa prova e dove le ragazze devono ancora migliorare per centrare l’obiettivo salvezza? “La vittoria di sabato è stata certamente fondamentale in chiave salvezza. Mi è piaciuto il carattere, la reazione che abbiamo avuto ai due svantaggi e la determinazione nel cercare la vittoria. Dobbiamo migliorare nella gestione emotiva delle gare, tirando fuori più personalità e evitando di sbagliare gli approcci o i cali di concentrazione che ci sono costati caro sin qui”.

Parlando di questa prima stagione in Serie A, dopo un avvio non brillante siete riusciti a prendere le misure. Quando c’è stata la svolta, secondo lei? Paradossalmente nella gara contro la Juve, per un’ora giocata alla pari? ” La svolta è stata proprio Empoli. Lo schiaffone che abbiamo preso ci ha subito fatto capire che dovevamo cambiare approccio e fare qualche passo indietro dal punto di vista tattico. Ci siamo messi a lavorare a testa bassa cambiando alcune cose e le ragazze ci hanno seguito. Da lì in avanti credo si stato un crescendo di prestazioni che non sempre sono state supportate da punti”.

Anche per lei è il primo anno in Serie A. Che cosa la affascina di più di questa categoria: il livello