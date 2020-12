D’Avino (ex fisioterapista Napoli): “Osimhen? Ognuno ha un modo di reagire alle cure”

Giovanni D’Avino, ex fisioterapista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show:

Osimhen?

“Ci vuole pazienza ed attenzione. Soprattutto quando si ha un trauma, si ha anche un ricordo: non è facile superare in tempi brevi. La lussazione rappresenta uno dei traumi più frequenti e può portare ad una serie di danni che deve comportare cautela. Anche il piano di recupero gli va cucito su misura. Bisogna dare un supporto psicologico importate, anche perché ci possono essere momenti di abbattimento. La figura del fisioterapista in questo momento è fondamentale. Ognuno ha un modo di reagire alle cure”.

Entrambe le spalle lussate, che tipo di reazione può avere il giocatore?

“Ogni volta che viene messo in campo uno sportivo, vengono poste in essere tutte le condizioni di sicurezza. Ci sono dei protocolli da rispettare, anche perché per Osimhen si parla anche di interessamento dei nervi. Le condizioni di sicurezza sono fondamentali. Sono stato più di 13 anni nel Napoli, è stato un onore”.