Costantino: “Scudetto? E’ presto, però la classifica dice che sono tutte lì”

Su Radio Marte, è intervenuto Fabio Costantino, giornalista, ecco le sue parole: “L’Inter ha fatto 10 punti da situazione di svantaggio, anche se poi quando serviva farlo in Champions League non è successo. A Cagliari la prestazione è stata ottima e si è vinto, però c’è ancora tanto da lavorare. Quello di domani sera sarà un match probante. Scudetto? Chiaramente è presto, però poi vedi la classifica e sono tutte lì. Anche un passo falso può farti perdere molto terreno. Anche per il morale però perdere uno scontro diretto potrebbe avere conseguenze da qui alla sosta. Il fattore campo ormai conta relativamente. Formazione? Qualcuno potrebbe riposare. Dubbi su Vidal, quasi certamente out Sanchez mentre rientreranno Gagliardini e Lautaro. Sulle fasce dubbio Darmian-D’Ambrosio, mentre a sinistra dovrebbe tornare Young.