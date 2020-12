Casale: “Gattuso adatta il sistema di gioco ai suoi giocatori”

Pasquale Casale, ex calciatore del Napoli, ai microfoni di Radio Marte:

“La cattiveria agonistica o ce l’hai o non ce l’hai, l’allenatore te la dà quando hai giocatori cattivi, come un esempio di calciatori: Bruscolotti e Bagni. Ai giorni d’oggi, e con il calcio più offensivo, devi avere giocatori con attributi, soprattutto in mediana, un po’ com’era Gattuso quando giocava. Il Napoli non ha il giusto approccio perchè ha dei giocatori di palleggio e non di temperamento, se migliora in questo ed in altre 2, 3 cose può pensare di lottare per qualcosa di molto importante.

Bakayoko, Petagna e Lozano, non sbagliano approccio alle gare, perchè sono giocatori di “fisicità”, hanno grande potenza e aggressività. Il vero dilemma per Gattuso è quello di trovare i giocatori per il sistema di gioco, adatto ad affrontare l’avversario.

Visto che a Napoli sono scaramantici, ricordo che Fabian a Milano fece bene l’anno scorso (segnando in Coppa Italia, mentre era in panchina nel match di campionato, ndr), potrebbe vincere il ballottaggio, anche se con una mediana a 2 va molto in difficoltà.”

A cura di Antonio Pisciotta