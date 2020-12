CALCIO FEMMINILE – E. Goldoni: “Serve un Napoli cazzuto e non siamo spacciate”

Il Napoli femminile riparte dalla nuova guida tecnica, si passa da Geppino Marino ad Alessandro Pistolesi, per cercare di ottenere una salvezza ad oggi molto difficile. Ecco le parole di Eleonora Goldoni. “La classifica attuale? Non servono tante parole per definire una situazione del genere, senza cercare scuse o scaricare colpe. L’unica cosa da fare è rimboccarci le maniche e lavorare sodo per ottenere i risultati tanto attesi. Questo Napoli non è spacciato e non molleremo tanto facilmente ne ora e ne mai, perchè nessuno smuoverà le nostre convinzioni. Servirà un finale 2020 cazzuto di come abbiamo iniziato”.

Fonte: tuttocalciofemminile.com