Bruscolotti: “Il Napoli fare risultato a San Siro, sarà una gara spettacolare. Maradona? mi hanno detto…”

Intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli l’ex difensore azzurro Giuseppe Bruscolotti parla della prossima gara di campionato degli uomini di Gattuso: “Giocare a San Siro con l’Inter è sempre dura. Spesso siamo usciti senza vittoria, ma oggi si può guardare diversamente questa trasferta. Pensiamo alla Coppa Italia dello scorso anno. Lo spettacolo non mancherà. E’ importante che l’allenatore abbia tutti a disposizione: bisogna trovare le giuste alternative ed aspettare serenamente il verdetto del campo. Ancora presto per lo Scudetto: bisogna aspettare la primavera. Ma, uscendo dalla Coppa, l’Inter può preparare le gare tranquillamente durante la settimana. Mi hanno detto che in una Tv è stato dato del drogato, ladro e ciccione a Maradona. Questo signore dovrebbe vergognarsi: parla di una persona che non c’è più e così facendo si è comportato da vigliacco. Vergognati, con te il giornalismo fa una pessima figura. Oggi le difese sono molto più larghe: si prendono goal incredibili, ma il gioco è cambiato. Si gioca diversamente. Fatto sta che con questo modo di giocare le difese non possono reggere”