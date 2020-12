Bomber a confronto: Lukako con 9 gol e Lozano con 6

Il bomber dell’Inter è Lukaku con 9 gol che sta rispettando in pieno le previsioni, quello del Napoli è Lozano che invece rappresenta una sorpresa dopo la prima annata deludente in maglia azzurra. Due attaccanti totalmente diversi con una caratteristica in comune, quella di diventare letali quando hanno spazi per attaccare la profondità: il belga è un centravanti di grande fisicità, potente, che segna soprattutto di forza e riesce a tenere palla in maniera straordinaria agevolando l’inserimento dei compagni, il messicano invece è rapido, sgusciante, fortissimo nell’uno contro uno, esplosivo. Tutti e due a segno nell’ultimo turno di campionato, Lukaku ha completato il tris al Cagliari, Lozano ha avviato la rimonta con la Sampdoria entrando nella ripresa e trascinando gli azzurri anche con l’assist per la seconda rete di Petagna: in Champions l’attaccante dell’Inter ha segnato 4 reti (le due doppiette nelle due sfide contro il Borussia Monchengladbach) che non sono bastate per la qualificazione agli ottavi di finale, quello del Napoli ha messo a segno una rete in Europa League con il Rijeka. R. Ventre (Il Mattino)