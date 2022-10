Baiano: “Lozano è un calciatore completo che fa la doppia fase, bisogna sfruttare il suo momento positivo”

L’ex attaccante e attualmente allenatore Ciccio Baiano ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss della sfida di domani tra Inter e Napoli: “Farei partire titolare Lozano, l’ho visto molto bene. Quest’anno è un giocatore completo che fa la doppia fase, bisogna sfruttare il suo momento positivo, poi quando non sarà al 100% allora toccherà a Politano. Il messicano ha una gamba diversa, negli spazi può mettere in difficoltà qualsiasi difesa. Domani l’Inter dovrà fare una partita d’attacco e il Napoli dovrà essere bravo a sfruttare gli spazi e a ripartire. Bisogna vedere come sta Fabian Ruiz, se sta bene farei giocare lui e metterei un 4-3-3. Contro il 3-5-2 è meglio giocare con un centrocampo a 3 che a 2 che farebbero troppa fatica per coprire 70 metri di campo“.

Factory della Comunicazione