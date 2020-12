ATTACCO – Tridente fantasia per la sfida a San Siro contro l’Inter

Per il tecnico del Napoli Gattuso c’è ancora l’allenamento di questa mattina a Castel Volturno, prima di partire per Milano, dove domani sfiderà l’Inter. Sull’attacco sembra che le scelte siano state fatte, il tridente sarà composto da Lozano, Mertens e Insigne, anche se l’ex della sfida Politano e Petagna scalpitano. La manovra degli azzurri può essere una variabile per mettere in difficoltà i nerazzurri, soprattutto sulla velocità e la fantasia, elementi che possono far male agli avversari. Solo domani saranno sciolte le riserve, mentre sarà ancora out per i problemi alla spalla Victor Osimhen.

