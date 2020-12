Condizioni Osimhen – La spalla si sta rivelando più “preoccupante” del previsto. Dopo l’infortunio in Nazionale si sono allungati i tempi di recupero dell’ attaccante nigeriano del Napoli. Ovvio che la società azzurra stia valutando con cautela la situazione, soprattutto trattandosi di una recidiva. Per informare sulle condizioni della punta ex Lille, alle 15 il dottor Raffaele Canonico, medico del club partenopeo, sarà in diretta a #RadioGoal, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli.