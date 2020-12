Riso: “Petagna sente l’affetto della gente e che è stimato e rispettato”

Giuseppe Riso, procuratore Petagna, ecco le sue parole: “Tra Andrea e Gattuso c’è un rapporto forte, sa che l’allenatore del Napoli è un valore aggiunto e da lui sta imparando tanto. Petagna sente l’affetto della gente e che è stimato e rispettato. Gattuso gli chiede di stare più in area, anche i compagni sanno che possono contare su di lui. Credo che anche Mancini lo tenga in considerazione visto che stiamo parlando del centravanti del Napoli. Il Papu è il capitano dell’Atalanta ed è un uomo vero. Il Napoli? Adesso è presto per parlare di mercato e con i potrebbe non mi piace parlare”