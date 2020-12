Ranieri: “Petagna e Lozano hanno cambiato l’inerzia della partita”

Per oltre un tempo ha visto una bella Sampdoria, mister Ranieri. Per questo motivo, a fine gara, non può certamente essere contento del risultato. «Sono entrati Petagna e Lozano, nell’intervallo, ed è cambiata la partita». La verità è figlia dell’ intervallo, racchiusa prima nello spogliatoio e poi in campo. Gattuso ha attinto dalla rosa e c’è stata la svolta. «Avevamo fatto una bella prestazione e forse, se proprio devo muovere un appunto a noi stessi, dovevamo essere cinici nelle occasioni che abbiamo avuto per ripartire. Però la squadra mi è piaciuta, è stata determinata, ha creato, non si è accontentata». 1-0 nell’intervallo, rubando palla alta, attaccando gli spazi, mettendo in crisi il Napoli e spingendolo a cambiare: «L’inerzia è mutata nella ripresa, con gli innesti di Petagna e di Lozano. E comunque io da allenatore posso essere soddisfatto, anche se perdere mi dà sempre noia: non dobbiamo scoraggiarci, ma cercare di fare punti da qui sino alla sosta di Natale». Lo aspetteranno Verona, Crotone e Sassuolo: non hanno Petagna, né soprattutto Lozano.

CdS