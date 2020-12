Marrucco: “Juve-Napoli? Non vedo fattibile una soluzione diversa: Ecco quale”

Fulvio Marrucco ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC, nel corso della trasmissione Il Sogno nel Cuore:

Esistono speranze di vincere il ricorso relativo a Juventus-Napoli?

“Per me le speranze ci sono, anche se il Coni decide nella legittimità e non nel merito. La sentenza di secondo grado è stata durissima e potrebbe anche essere ribaltata. La sentenza è stata pesante soprattutto nei confronti del Napoli come club, del comportamento della società, con presunzioni che vanno al di là dei fatti. Dobbiamo essere confidenti ed ottimisti, perché finché c’è vita c’è speranza ed il tutto potrebbe successivamente essere portato davanti al TAR. Esiste uno spazio per auspicare che la decisione venga ribaltata”.

Al Napoli potrebbe essere tolto il solo punto di penalizzazione?

“Il punto va con la partita: se confermano il 3-0 a tavolino, resta anche il punto di penalizzazione: non vedo fattibile una soluzione diversa, i due discorsi non verranno scissi”.

Si può avere una sentenza in tempi stretti?

“Si seguiranno tempistiche ridotte per un avvocato, ma parliamo sempre di mesi. Viviamo una situazione unica, una fattispecie senza precedenti nella storia del calcio e ci sono dei tempi tecnici da rispettare. Nel giro di poco, si è arrivati già a tre gradi di giudizio. Avremo il 22 dicembre, o comunque in quei giorni, la terza sentenza; per un eventuale ricorso al TAR, invece, si andrà oltre”.