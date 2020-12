Premere f5 per gli aggiornamenti

Questa mattina a Nyon ci sarà il sorteggio di Champions League, valevole per gli ottavi di finale. In lizza sono rimaste le tre squadre italiane (Juventus, Lazio e Atalanta), i bianconeri sono in prima fascia, mentre le altre due compagini nella seconda. Da metà Febbraio si entrerà nel vivo con sfide da dentro o fuori. Ilnapolionline.com vi terrà aggiornati in tempo reale.

La Redazione