L’analisi di Napoli/Samp al microscopio, tutto dai gol, tiri e falli

Lozano e Petagna entrano, segnano e trasformano il Napoli che vince in rimonta la prima partita di campionato al Maradona contro la Samp dopo il primo tempo molto deludente chiuso in svantaggio di una rete.

I gol arrivano dalla panchina: l’importanza dei cambi giusti di Gattuso in avvio di ripresa e della qualità della rosa. Lozano assicura la vivacità nel dribbling che era completamente mancata nel primo tempo, Petagna la fisicità in attacco da punta più avanzata contro i centrali difensivi di Ranieri. E così il Chucky segna il suo sesto gol in campionato (sette in totale) sull’assist di Mertens, il sesto del belga in A (settimo in totale), e poi regala un cross preziosissimo a Petagna, il centravanti di scorta al terzo gol stagionale, sempre più prezioso in questa fase in cui manca Osimhen per infortunio.

Napoli più offensivo nella ripresa con Dries che si abbassa da sottopunta e con i quattro attaccanti che incidono in maniera determinante per mettere in difficoltà la Samp che invece aveva difeso senza problemi nella prima frazione creando nello stesso tempo apprensioni alla retroguardia azzurra.Fonte: Il Mattino