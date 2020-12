La moviola: Prestazione convincente di La Penna. Regolari i gol di Jankto e Lozano

Se è alla settima partita in serie A su 10 giornate un motivo ci sarà: dimostra tutta la sua convinzione e forza Federico La Penna, la sua crescita continua ed è costante, meritando la fiducia della commissione. Partita positiva anche a Napoli (avrebbe dovuto arbitrare Udinese-Atalanta la scorsa settimana, rinviata per pioggia), chiude con 20 falli fischiati e 7 ammoniti, dei quali tre di fila (Insigne, Ramirez e Mario Rui). Nessun episodio particolarmente scabroso, dimostra sicurezza, autorevolezza, è accettato dai giocatori.



REGOLARE



Ok la rete di Jankto: al momento dell’assist di Verre, lo tiene in gioco Di Lorenzo. Ok anche la rete del pareggio di Lozano: l’azione nasce da un contrasto di gioco e non falloso fra Insigne e Candreva (che va giù con troppa disinvoltura), poi il messicano è tenuto in gioco da Colley.



ISTINTO



Nel tentativo di liberare in rovesciata l’area, Koulibaly colpisce male il pallone, ne nasce un retropassaggio per Meret che non è punibile.

Fonte: Edmondo Pinna CdS