Gattuso: Mattino e Cds, due voti e due opinioni

7 a Gattuso

Per il Mattino – I suoi fanno flop nel primo tempo in maniera incredibile, scivolando di nuovo anche nell’atteggiamento: non ne azzeccano una e Ranieri mostra le sue doti. Poi scatta il piano B, che Ringhio aveva ben preparato. La gara viene ribaltata con i cambi, ma anche nella testa. Non certo facile. Ed è qui la bravura del tecnico azzurro: ha provato a vincerla con una strategia al risparmio ma avendo già in mente dove mettere le pezze.

Per il Cds Gattuso è da 6,5

La reazione gli appartiene, per le scelte (coraggiose) nell’intervallo. E l’onestà intellettuale, che gli va riconosciuta, lo spingerà a cercare soluzioni che da un po’ sembrano svanite.