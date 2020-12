Napoli-Granada: Nessun precedente, ma bomber Soldado ha già segnato a un’italiana

Il Napoli ha pescato il Granada nell’urna di Nyon per i sedicesimi di finale di Europa League. La gara di andata si giocherà il 18 febbraio in Spagna, mentre il ritorno il 25 febbraio allo Stadio “Diego Armando Maradona”. Tra gli azzurri e gli spagnoli sarà il primo confronto in partite ufficiali. Il Granada è 81° nel ranking UEFA, mentre il Napoli è 20°. Il Granada è settimo in Liga, mentre il Napoli terzo in Serie A.

Il Club spagnolo ha passato la fase a gironi come seconda classificata il Girone E con 11 punti alle spalle del PSV Eindhoven e davanti a Paok e Omonia Nicosia.

Uno degli osservati speciali tra gli spagnoli sarà sicuramente Roberto Soldado. Il bomber classe ’85 è sicuramente l’uomo di esperienza del Granada. In passato ha segnato a una sola squadra italiana: La Fiorentina nel febbraio del 2015. Andata 12 febbraio 2015 in Inghilterra 1-1 (reti di Soldado e Basanta), ritorno a Firenze il 26 febbraio 2015 col punteggio di 2-0 per i viola (Mario Gomez e Salah).

Una vecchia conoscenza della nostra Serie A è invece Maxime Gonalons. Giocatore della Roma nella stagione 2017/2018, ma non ha mai giocato un solo minuto contro gli azzurri in Serie A. Rimase in panchina sia all'andata (vittoria azzurra all'Olimpico) sia al ritorno (vittoria azzurra al San Paolo).