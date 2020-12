Discreta difesa in Napoli-Samp, ecco i voti de il mattino!

La difesa oltre al goal subito è stata poco impegnata, ma proprio su quel goal ci sono da registrare gli errori madornali di posizionamento di Di Lorenzo e Meret; ecco i voti de il Mattino per la difesa:

5,5 MERET

Sul gol di Jankto magari anche uscendo non l’avrebbe presa, ma resta piantato. Poi una uscita sbilenca che lo costringe ad andare a spasso per l’area alla ricerca del pallone. Che poi ritrova sui piedi di Verre. Solo un piccolo batticuore. Ma per il resto la sua gara è pulita, senza altre particolari incertezze.

5,5 DI LORENZO

Regala con una disattenzione una ripartenza ad Augello ma in un momento della partita in cui non c’è un azzurro che faccia la cosa giusta. Poi si lascia quasi intimidire, forse perché sa di non essere al top della condizione. Di sicuro l’assenza di Hysaj lo costringe ai lavori forzati e il risultato è naturalmente questo.

6,5 MANOLAS

Sul gol di Jankto difficile poter puntare l’indice su di lui. Preciso anche nel senso della posizione quando la pressione a inizio secondo tempo porta il Napoli a sbilanciarsi. Si fa apprezzare anche per il suo coraggio: conquista una punizione dal limite e per due volte mette in condizione gli attaccanti di andare al tiro.

6 KOULIBALY

Rimedia su Candreva dopo un suo errore in disimpegno e come sempre tocca a lui provare a costruire il gioco anche se non va oltre il sostegno a Demme. Quagliarella non è un fulmine di guerra mentre su Verre dopo aver tentato qualche anticipo, capisce che è meglio attenderlo senza sfidarlo troppo.

5,5 GHOULAM

Il salvataggio sulla linea sul colpo di testa di Thorsby dopo pochi minuti sembrava il viatico per un pomeriggio di gloria. Ma nella sua prima da titolare in campionato a un certo punto smette di osare, eppure il sinistro al cross ha pochi rivali in Italia. Quando fa il terzino puro dà sempre il senso di smarrirs