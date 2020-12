DIFESA – Contro l’Inter spazio a Ospina e Mario Rui

Il Napoli, dopo aver battuto in rimonta la Sampdoria, da oggi si concentrerà per il match di San Siro di mercoledì 16 Dicembre alle ore 20,45 contro l’Inter. Il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso, probabilmente darà spazio in porta ad Ospina, conferme per Di Lorenzo, Manolas e Koulibaly, mentre a sinistra in campo Mario Rui al posto di Ghoulam. Da valutare se verranno convocati Hysaj e Rrahamani, reduci dal Covid-19.

Fonte: Corriere dello Sport