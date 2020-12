Corbo: “Il Napoli per me è da primi tre posti. Gattuso? Deve migliorare”

Su Radio Marte, è intervenuto Antonio Corbo, giornalista, ecco le sue parole: “Fabian Ruiz? Uno che è stato considerato il miglior calciatore degli ultimi Europei Under 21 magari viene solo impiegato male. Lozano era definito un oggetto misterioso l’anno scorso, io stesso sostenevo che fosse un pacco. Ora è maturato, si è irrobustito, è messo bene in campo. Nel calcio i giocatori possono cambiare e migliorare, ci sono tante cose da scoprire se gli staff ci sanno fare. E con Lozano il Napoli ha fatto un ottimo lavoro. Con Fabian Ruiz c’è stata un’involuzione e di questo deve rispondere anche Gattuso, che deve lavorare affinché il suo talento non vada perso. Quest’anno, come abbiamo sostenuto in tanti, il Napoli ha fatto una buona campagna acquisti. Prima era buona sul piano commerciale, prendeva giocatori giovani ma era come un collezionista che andava a cercare quadri di pittori che poi sarebbero diventati famosi per poi rivenderli. Invece quest’anno si sono presi giocatori che servono per migliorare seriamente la squadra, si è vista la mano di Giuntoli e Gattuso. Bakayoko è stato un acquisto intelligente perché ha completato una squadra. Questa varietà di risorse consente ovviamente di cambiare molto. Le squadre che non sono attrezzate alla fine soccombono, invece le altre possono cambiare e far giocare 16 giocatori a partita. Quest’anno non vince chi ha la qualità più alta ma la media di qualità più alta. Questo Napoli per me è da primi tre posti.

Gattuso? Non si ecceda in elogi e critiche. Giovane, vuole diventare importante, spesso va un po’ in confusione e quando va in campo spesso con i cambi riesce a rimediare. Di Lorenzo? In queste partite non dovrebbe giocare neanche con un DPCM. Al momento del gol era in smart working, giocava da remoto.

Inter-Napoli? Nuova verifica dopo la vittoria di ieri. Mentre con la Sampdoria puoi sbagliare e rimediare, contro l’Inter no”