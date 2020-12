Colonnese: “La chiave per vincere a San Siro è la difesa!”

Su Radio Marte, è intervenuto Francesco Colonnese, allenatore, ecco le sue parole: “Inter-Napoli? Grande partita, molto bella, c’è uno scontro diretto tra due squadre con un attacco molto forte. Ci sarà del lavoro forte per le difese, ho idea che vincerà chi difensivamente saprà fermare meglio gli attaccanti avversari. Ci vorrà un grande Napoli per fare risultato a San Siro. Osimhen doveva dare qualcosa in più ma ora non c’è, Petagna però sta facendo molto bene così come Lozano. Il Napoli non ha grossi problemi, va solo trovato l’equilibrio. Bisogna migliorare però la forma dei due centrali, molto del destino del Napoli passa da loro. Se Manolas e Koulibaly diventano un muro invalicabile, come può essere nel loro DNA, il Napoli può giocare veramente per lo Scudetto”.