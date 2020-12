Chiariello: “I primi 45′ con la Samp scandalosi, orrendi e pessimi”

Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione Campania Sport: “Il Napoli aspetta di sapere se dovrà rigiocare con la Juventus. Senza penalizzazione, sarebbe secondo. Risultati alla mano, a Gennaro Gattuso non si può dire niente. Il mister ha delle attenuanti molto importanti. Il Napoli non sempre gioca bene, e ad esempio il primo tempo con la Sampdoria è stato scandaloso, orrendo e pessimo. Come ha detto il tecnico, si è giocato malissimo. Le coppe fanno danni, non possiamo nasconderlo. Gattuso ha rilanciato Hirving Lozano, dimostrando perché il Napoli ha investito così tanto su di lui. Lorenzo Insigne è sbocciato ulteriormente”.