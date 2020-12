Chiariello: “Il centrocampo fa una fatica bestiale, la prova di Fabian…”

Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione Campania Sport:

Gattuso sugli allori?

“Un attimo. Ci sono cose evidenti che non vanno, non volendosi fermare ai numeri. Gattuso, ad esempio, non ha trovato la quadra ed il centrocampo fa una fatica bestiale. Non sempre ti salveranno le individualità, nel corso della stagione. Se non trovi la quadra presto, puoi andare incontro ad amare sorprese. Da affrontare, prima di Natale, ci sono Inter e Lazio. Il gioco è lento e stucchevole, e Fabian, che dovrebbe essere un gioiello del centrocampo, è stato inguardabile”.