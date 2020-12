Calemme: “Fabian Ruiz? Ecco quanto chiederà il Napoli”

Mirko Calemme ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC, nel corso della trasmissione Il Sogno Nel Cuore:

Fabian?

“Il Real e il Barça lo seguono da tempo, ma per adesso è difficile operare perché il Napoli chiederà 80-90 milioni di euro e le società spagnole non hanno intenzione di spendere tali cifre. Il Real Madrid punterà su Mbappè e il Barcelona dovrà sostituire Messi, ma ciò non toglie che il giocatore piaccia molto ad entrambe le squadre. Se questa crisi terribile che stiamo vivendo dovesse almeno diminuire con la riapertura degli stadi e, quindi, dando per il 2021-22 delle prospettive diverse, magari il mercato estivo 2021 può regalarci qualche sorpresa e la certezza che, se il Real avrà un margine di manovra, un tentativo per Fabian lo rifarà. Ricordo che prima della pandemia il Real Madrid era disposto a spendere per il giocatore ben 80 milioni”.