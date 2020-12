ATTACCO – Contro l’Inter in campo l'”eroe azzurro” Lozano

Contro la Sampdoria Gatttuso ha schierato dal primo minuto Politano, ma l’ex di Inter e Sassuolo, non ha dato il suo solito contributo sulla corsia esterna. Mercoledì sera contro i nerazzurri, spazio all’eroe del match allo stadio Diego Armando Maradona, Hirving Lozano, dove avrà l’occasione di mettersi in mostra alla Scala del calcio. Per il resto Zielinski, Insigne e Mertens, con Petagna pronto in caso di necessità a gara in corso. Osimhen ancora out per il dolore alla spalla.

Fonte: CdS