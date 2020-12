Andrea Petagna: “Il gol? Mister Gattuso l’aveva predetto”

Il Napoli batte in rimonta la Sampdoria, grazie alle reti di Lozano e Petagna, i due cambi ad inizio ripresa, hanno ribaltato la gara e regalato tre punti importanti in classifica. A fine gara le parole della punta dei partenopei. “L’abbraccio a mister Gattuso? Lui aveva predetto che entravo e avrei fatto gol, è andata così e per questo che d’istinto sono andato a ringraziarlo. Dedico questa mia rete ai miei genitori, loro hanno sempre creduto in me, anche nei momenti difficili. Dopo le giovanili nel Milan, sono andato alla Sampdoria e poi in B, tanto che stavo per lasciare il calcio. Contro i liguri non era facile, venivamo dalle fatiche di coppa, perciò una vittoria che ci da tanto morale, in vista di mercoledì dove avremo un’altra sfida complicata. Osimhen? Ci manca davvero tanto Victor, lui è un elemento fondamentale per l’attacco, io cerco sempre di sfruttare al meglio le mie occasioni e perciò questo gol mi da tanta fiducia”.

