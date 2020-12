Zielinski trequartista, piace a Gattuso. Oggi li ripropone nel 4-2-3-1

Sarà ancora un 4-2-3-1 duttile, sistema di gioco che sta funzionando al meglio con Zielinski trequartista perché il polacco riesce a coprire bene in fase difensiva affiancandosi agli altri due centrocampisti con il reparto centrale che in fase di non possesso diventa a tre e il sistema diventa 4-3-3 anche perché Fabian Ruiz sale da mezzala con Demme che invece si mantiene più basso: una doppia interpretazione perfetta del ruolo che consente al Napoli di mantenere l’equilibrio tattico, per Piotr sarà la sesta partita consecutiva da titolare, serie cominciata contro il Rijeka e cioè subito dopo l’ultimo ko contro il Milan.R. Ventre (Il Mattino)