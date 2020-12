Zielinski, dopo il Covid, è al centro della manovra azzurra

Il polacco Piotr Zielinski, aveva iniziato la stagione con il gol al Genoa, poi la pausa forzata, causa Covid-19, prima poi di ritrovare la forma migliore. Da quando ha ritrovato le sue giocate, il Napoli ha nel calciatore ex Udinese ed Empoli il fulcro del gioco, splendide giocate, come lo scatto di Crotone, centralità nella manovra e poi il gol. Che rete l’altra sera in Europa League, stop e tiro sotto l’incrocio, al debutto dello stadio Diego Armando Maradona. Zielinski ha sempre avuto qualità enormi, ma deve solo avere continuità, trovata quella, diventerà sempre più fondamentale per il gioco del Napoli.

Fonte: Corriere dello Sport