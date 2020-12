SKY – Gattuso: “Primo tempo bruttissimo, poi la rosa ha fatto la differenza”

Al termine della gara tra Napoli e Sampdoria, che ha visto la rimonta della squadra azzurra, ai microfoni Sky interviene Rino Gattuso, allenatore dei partenopei: “Sapevamo che oggi avremmo fatto fatica, dopo il turno europeo, perchè avevamo speso tanto. La differenza l’ha fatta la rosa, l’importante è non perdere gli equilibri. Il primo tempo abbiam o giocato malissimo, meritavamo la sconfitta. Lozano è un giocatore veloce, lo scorso anno non aveva corsa, oggi riesce a fare le due fasi, è importantissimo per noi, come Politano che sta facendo molto bene. Non era facile venire a capo di questa partita, Ranieri ha schierato due linee da quattro in evoluzione, i doriani ci rubavano palla e non riuscivamo a palleggiare e ci mettevano pressione. Ripeto, lo sapevamo. In questo momento mi piace che si lavori bene con le catene, uscendo con i terzini, Lozano adesso riesce a dialogare meglio anche con la mezza punta, non solo con l’attaccante. I miei ragazzi mi vogliono bene e mi abbracciano? A volte sì, ma non credo sempre…Oggi, per esempio, Fabian era un po’ giù, io gli ho detto che non ci sono problemi, certe giornate capitano e ci si rimette a lavorare”