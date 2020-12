La domenica della serie B femminile aveva come sfide due scontri diretti per il vertice e le emozioni non sono mancate. Il Pomigliano batte in rimonta l’Orobica Bergamo per 2-1, reti di Pinna su rigore e poi con Tudisco. La Riozzese Como conferma l’ottimo momento e vince per 1-0 contro il Ravenna Women’s. Rete decisiva di Alice Cama.

La Redazione