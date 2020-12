Serie A – Milan-Parma: Theo Hernandez salva l’imbattibilità del Diavolo

Ore 20:45

Milan-Parma 2-2 Hernani (P) 13′, Kurtic (P) 56′, Hernandez (M) 58′ 91′

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma, Calabria, Gabbia (Kalulu 5′), Romagnoli, Hernandez, Bennacer (Tonali 75′), Kessie, Castillejo (Leao 46′), Diaz (Hauge 46′), Calhanoglu, Rebic. A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Colombo, Conti, Dalot, Duarte, Hauge, Kalulu, Krunic, Leao, Maldini, Tonali. Allenatore: Pioli.

PARMA (4-3-3): Sepe, Iacoponi, Osorio, Alves, Gagliolo, Brugman, Hernani (Busi 87′), Kurtic (Sohm 74′), Karamoh (Cyprien 67′), Gervinho, Cornelius (Inglese 66′). A disposizione: Colombi, Balogh, Brunetta, Busi, Camara, Cyprien, Inglese, Nicolussi, Pezella, Scozzarella, Sohm, Valenti. Allenatore: Liverani.

Arbitro: Fourneau.

Ammoniti: Hernandez (M) 35′, Osorio (P) 42′, Iacoponi (P) 64′, Inglese (P) 76′, Calabria (M) 80′,Kalulu (M) 83′

Note: recupero p.t. 3′, recupero s.t. 4′.

Primo tempo. La prima occasione arriva al 13′ col vantaggio parmense firmato da Hernani che di prima intenzione insacca col piatto destro sfruttando l’assist di Gervinho, al 20′ Gervinho sguscia via sulla destra e crossa per Karamoh che di testa manca il bersaglio. Passano 3 minuti e Castillejo sigla l’1-1 da due passi ma la rete viene annullata per offside, al 40′ doppio legno del Milan col l’incrocio colpito dal tiro a giro di Diaz e la traversa presa dal missile di Calhanoglu. Nel finale di tempo altro legno per il Diavolo col palo esterno colpito da Calhanoglu su punizione così al duplice fischio si va a riposo col vantaggio gialloblu.

Secondo tempo. Nella ripresa arriva il quarto legno del Milan col missile violentissimo di Calhanoglu, il terzo solo per il turco. Al 56′ arriva la beffa per i padroni di casa col raddoppio parmense col colpo di testa di Kurtic sul cross di Hernani, passano 2 minuti e il Milan riapre i giochi con l’incornata di Theo Hernandez per il 2-1. Al 77′ Calhanoglu carica il sinistro e calcia ma Sepe blocca in due tempi, nel recupero arriva il pareggio del Milan con la precisa rasoiata mancina a fil di palo di Theo Hernandez che firma la personale doppietta che chiude la sfida sul 2-2.

Classifica

Milan 27-Inter 24-Juventus 23-Napoli 23*-Sassuolo 22-Roma 21-Verona 19-Lazio 17-Atalanta 17-Udinese 13-Bologna 12-Cagliari 12-Sampdoria 11-Benevento 11-Spezia 10-Parma 11-Fiorentina 9-Torino 6-Genoa 6-Crotone 5

*1 punto di penalizzazione

A cura di Emilio Quintieri