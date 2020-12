SERIE A – Napoli-Sampdoria 2-1, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli, dopo aver passato il turno di Europa League, torna in campo e debutta allo stadio Diego Armando Maradona in campionato contro la Sampdoria. I liguri, dopo aver retto i primi minuti, passano in vantaggio. Lancio per Jankto e la difesa se lo perde, l’ex Udinese mette la palla in rete. Gli azzurri fanno fatica a creare azioni e solo nel finale sfiorano il pari con Mertens e Insigne, bene Audero. Nella ripresa entrano Lozano e Petagna e cambia la musica. Il messicano pareggia di testa su cross di Mertens. L’ex Psv Eindoven, prima colpisce il palo e poi da un suo cross fa segnare Petagna. Nel finale Mertens va vicino al gol personale, parata di Audero. Triplice fischio ed un successo prezioso per il Napoli, ora testa all’Inter.

Top

Manolas 6,5 – Il difensore ex Roma è stato impeccabile per tutti i novanta minuti. Vince i duelli con Quagliarella, senza mai sbagliare, poi nel finale un assist ed una giocata per Mertens. Quest’anno sembra essere entrato in condizione.

Insigne 6 – Il primo tempo del capitano, bene i cinque minuti, poi si offusca, prima di sfiorare il pareggio. La sua ripresa è stata incredibile, vicino alla rete con il tiro a giro, ma poi due grandi recuperi in difesa. Il carattere di Lorenzo si è visto nei momenti difficili.

Mertens 6,5 – Il belga, dopo non ricevuto palloni, inizia a carburare. Vicino al pari di testa, poi splendido cross per il gol di Lozano e sfiora in un paio di circostanze la rete personale. E’ come sempre un lottatore in mezzo al campo.

Lozano 7,5 – Il messicano, che tanto era stato massacrato lo scorso anno, ha cambiato il volto della gara. Scatti e spunti davvero eccellenti. Segna di testa, poi il crosso per il gol di Petagna e sfiora la doppietta dove coglie il palo. E’ davvero la carta matta di Gattuso.

Petagna 6,5 – Il bomber di scorta del Napoli, realizza la terza rete, la seconda che vale tre punti. Entra con lo spirito giusto, fa salire la squadra e poi realizza con una splendida incornata il gol del successo. Il “bulldozzer” è come sempre decisivo.

Flop

Di Lorenzo 5,5 – Primo tempo dell’ex Empoli davvero da dimenticare, sbaglia la diagonale sul gol della Sampdoria e spinge poco. Nella ripresa cresce la squadra e lui nel finale dà una mano, però ancora non è lo stesso della passata stagione.

Fabian Ruiz 4,5 – Lo spagnolo ha giocato uno dei peggiori primi tempi da quando è a Napoli. Lento in mezzo al campo, poco incisivo e la mediana soffre maledettamente. Esce nell’intervallo.

Zielinski 5,5 – L’inizio del polacco è buono, due tiri pericolosi, poi va in difficoltà per il resto del primo tempo. Cerca di dare il suo contributo, ma non ripete le ultime prestazioni.

Politano 5 – L’esterno d’attacco ex Inter e Sassuolo non è stato certamente coinvolto nella manovra, ma non ha inciso come può. Poco attivo e il mister lo toglie dal campo.

A cura di Alessandro Sacco