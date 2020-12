Serie A – Milan-Parma al 45′: Vantaggio gialloblu, ma Diavolo sfortunato

Ore 20:45

Milan-Parma 0-1 Hernani (P) 13′

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma, Calabria, Gabbia (Kalulu 5′), Romagnoli, Hernandez, Bennacer, Kessie, Castillejo, Diaz, Calhanoglu, Rebic. A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Colombo, Conti, Dalot, Duarte, Hauge, Kalulu, Krunic, Leao, Maldini, Tonali. Allenatore: Pioli.

PARMA (4-3-3): Sepe, Iacoponi, Osorio, Alves, Gagliolo, Brugman, Hernani, Kurtic, Karamoh, Gervinho, Cornelius. A disposizione: Colombi, Balogh, Brunetta, Busi, Camara, Cyprien, Inglese, Nicolussi, Pezella, Scozzarella, Sohm, Valenti. Allenatore: Liverani.

Arbitro: Fourneau.

Ammoniti: Hernandez (M) 35′, Osorio (P) 42′.

Note: recupero p.t. 3′.

Primo tempo. La prima occasione arriva al 13′ col vantaggio parmense firmato da Hernani che di prima intenzione insacca col piatto destro sfruttando l’assist di Gervinho, al 20′ Gervinho sguscia via sulla destra e crossa per Karamoh che di testa manca il bersaglio. Passano 3 minuti e Castillejo sigla l’1-1 da due passi ma la rete viene annullata per offside, al 40′ doppio legno del Milan col l’incrocio colpito dal tiro a giro di Diaz e la traversa presa dal missile di Calhanoglu. Nel finale di tempo altro legno per il Diavolo col palo esterno colpito da Calhanoglu su punizione così al duplice fischio si va a riposo col vantaggio gialloblu.

A cura di Emilio Quintieri