Serie A – Genoa-Juventus: Ronaldo e Dybala stendono il Grifone

Ore 18:00

Geona-Juventus 1-3 Dybala (J) 57′, Sturaro (G) 61′, Ronaldo (J) rig. 77′ rig. 89′

GENOA (4-4-2): Perin, Pellegrini, Goldaniga, Bani, Masiello, Lerager, Radovanovic (Caso 82′), Sturaro (Behrami 66′), Rovella (Pandev 82′), Scamacca (Destro 66′), Pjaca (Shomurodov 73′). A disposizione: Paleari, Zima, Behrami, Caso, Czyborra, Destro, Dumbravanu, Melegoni, Pandev, Shomurodov, Zajc. Allenatore: Maran.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt (Dragusin 90′), Alex Sandro, McKennie, Rabiot (Morata 67′), Bentancur, Chiesa (Bernardeschi 84′), Dybala (Kulusevski 84′), Ronaldo. A disposizione: Buffon, Israel, Bernardeschi, Da Gtaca, Danilo, Dragusin, Frabotta, Kulusevski, Morata, Portanova, Arthur, Ramsey.

Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Di Bello.

Ammoniti: Rabiot (J) 2′, Goldaniga (G) 15′, McKennie (J) 76′, bentancur (J) 83′, Perin (G) 88′, Bani (G) 93′.

Note: recupero p.t. 1′, recupero s.t. 3′.

Primo tempo. Primo brivido all’11’ col colpo di testa sugli sviluppi di un corner di Bonucci alto di poco, al 18′ Bentancur ci prova col destro dal limite ma la sua conclusione termina a lato. La Juve mantiene il possesso palla mentre il Grifone gioca di rimessa, al 35′ Chiesa prova a fare tutto da solo e arrivato in area calcia sul fondo. Nel finale di tempo il match non si sblocca così al duplice fischio si va a riposo senza reti.

Secondo tempo. Nella ripresa arriva il vantaggio juventino con Dybala che controlla in area e dopo essere rientrato sul sinistro lascia partire una sassata su primo palo che trafigge Perin, al 59′ Chiesa raddoppia le marcature ma la rete viene annullata per un fuorigioco di Ronaldo a inizio azione. Passano 2 minuti e arriva il pareggio genoano con l’ex juventino Sturaro che sfrutta l’assist di un altro ex Luca Pellegrini e insacca. Al 77′ Di Bello assegna un rigore alla Vecchia Signora che Cristiano Ronaldo trasforma per il nuovo vantaggio bianconero, nel finale Pellegrini regala palla a Morata in area che steso da Perin si procura il rigore. Dal dischetto si ripresenta CR7 che lascia partire una sassata centrale per il definitivo 3-1.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre non ancora scese in campo

Milan 26-Inter 24-Juventus 23-Napoli 23*-Sassuolo 22-Roma 21-Verona 19-Lazio 17-Atalanta 17-Udinese 13-Bologna 12-Cagliari 12-Sampdoria 11-Benevento 11-Spezia 10-Parma 10-Fiorentina 9-Torino 6-Genoa 6-Crotone 5

*1 punto di penalizzazione

A cura di Emilio Quintieri