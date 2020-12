SERIE A FEMMINILE – Il Napoli sempre più giù. Il Milan vince lo scontro diretto contro il Sassuolo

La decima giornata della serie A femminile aveva due scontri importanti, tra il vertice e la zona salvezza. Il primo Milan-Sassuolo, vede il successo delle rossonere per 2-0, a segno Giacinti e Spinelli. Il secondo: Napoli-Hellas Verona ha visto le scaligere vincere in trasferta con la doppietta di Bragonzi di proprietà della Juventus. Pari tra l’Empoli Ladies e la Fiorentina. Per la squadra viola in gol Kim, per le padroni di casa a segno Glionna. Nel finale rigore fallito da Sabatino per la squadra di Cincotta.

