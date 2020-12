SERIE A, Cagliari-Inter 1-3, rimonta nerazzurra

CAGLIARI-INTER 1-3:

42′, dopo un contrasto con Skriniar, sinistro al volo di Sottil. E palla in rete. 1-0.

77′, dopo l’uscita di Cragno, da angolo, grande tiro al volo di Barella. Pareggio. 1-1.

84′, da subentrato, colpo di testa di D’Ambrosio su traversone di Barella. 1-2.

94′, su angolo offensivo, Cragno abbandona la propria porta. Lukaku riceve la respinta della propria difesa. E, indisturbato, si invola fino in porta col pallone. 1-3.

CAGLIARI (4-2-3-1):

Cragno; Faragò (68′ Klavan), Walukiewicz, Carboni (89′ Simeone), Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil (68′ Nandez); Pavoletti (75′ Cerri).

All. Di Francesco.

INTER (3-5-2):

Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (72′ Lautaro Martinez); Darmian (58′ Young), Barella, Brozovic, Eriksen (58′ Sensi), Perisic (46′ Hakimi, 83′ D’Ambrosio); Lukaku, Sanchez.

All. Conte.

Marcatori: 42′ Sottil (C), 77′ Barella (I), 84′ D’Ambrosio (I), 95′ Lukaku (I).

Ammoniti: Faragò (C), Darmian (I), Pavoletti (C).