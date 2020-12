SERIE A: Atalanta-Fiorentina 3-0, bergamaschi schiacciasassi – Bologna-Roma 1-5, i giallorossi dilagano

ATALANTA-FIORENTINA 3-0:

44′, Assolo di Zapata. Poi serve Gosens. Che, quasi in scivolata, infila in rete. 1-0.

55′, grande punizione di Malinovskiy, dalla distanza. 2-0.

63′, dall’evoluzione di un calcio d’angolo, Toloi incorna, di testa, un assist di Djimsiti. 3-0.

Atalanta schiacciante. Fiorentina da rivedere.

ATALANTA, (3-4-2-1):

Gollini; Toloi, Romero (74′ Palomino), Dijmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens (81′ Mojica); Malinovskiy (74′ Muriel), Pessina (89′ Gyabuaa); Zapata (81′ Lammers).

All. Gasperini

FIORENTINA, (4-4-1-1): Dragowski; Venuti, Pezzella, Milenkovic, Biraghi (73′ Barreca); Lirola (58′ Callejon), Amrabat, Pulgar (46′ Castrovilli), Bonaventura; Eysseric (58′ Ribery), Vlahovic (71′ Kouame).

All. Prandelli

Ammoniti: Amrabat, Romero, Ribery

BOLOGNA-ROMA: 1-5:

5′, Spinazzola entra in area e crossa teso. Poli anticipa Dzeko. Ed infila la propria rete. 0-1.

10′, Pellegrini pesca Dzeko. Che supera Tomyiasu. Si porta la palla sul sinistro. E realizza. 0-2.

15′, ancora Spinazzola. Serve Pellegrini, oltre la linea difensiva del Bologna. Arriva a tu per tu contro il portiere avversario, Ravaglia. E lo supera. 0-3.

24′, Barrow crossa al centro. Cristante interviene male. E devia nella propria porta. 1-3.

35′, Pellegrini serve Mkhitaryan. Che pesca lungo Veretout. Il quale, tu per tu, infila il portiere avversario Ravaglia. 1-4.

44′, Karsdorp va sul fondo e centra per Mkhitaryan. Girata, rete. 1-5.

Roma dilagante. Tutto in salita, oggi, per il Bologna.

BOLOGNA, (4-2-3-1):

Ravaglia; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Mbaye (46′ Paz); Poli (46′ Medel), Svanberg (46′ Dominguez); Vignato (78′ Pagliuca), Soriano (69′ Baldursson), Barrow; Palacio.

All. Mihajlovic.

ROMA, (3-4-2-1):

Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Kumbulla (66′ Smalling); Karsdorp (91′ Calafiori), Villar (90′ Diawara), Veretout (81′ Carles Perez), Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko (81′ Borja Mayoral).

All. Fonseca.

Ammoniti: Veretout (R), Ibanez (R), Soriano (B), Vignato (B), Baldursson (B), Dominguez (B), Mihajlovic (all. B).