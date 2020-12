Ranieri: “La concentrazione contro il Napoli deve essere massima”

«Serviranno spirito di sacrificio e passione, perché dobbiamo fare punti», le parole di Claudio Ranieri, ex tecnico azzurro, il primo del dopo Maradona, che indica la strada alla sua Sampdoria reduce da un punto nelle ultime quattro partite: squadra blucerchiata che fu la prima e l’ultima di serie A alle quali Diego fece gol e ora sarà la prima italiana a giocare allo stadio Maradona (il Napoli come nelle ultime due partite con Roma e Crotone giocherà nuovamente con la maglia in stile Argentina in onore di Maradona). «La concentrazione deve essere massima. Soprattutto ora che si gioca ogni tre giorni. Lo abbiamo fatto l’anno scorso e lo dobbiamo fare pure quest’anno», aggiunge Ranieri e poi dice sul Napoli: «Loro sono rapidi e veloci, hanno tanta qualità, soprattutto davanti. Parliamo di un’ottima squadra, compatta, con buone geometrie e il carattere di Rino Gattuso».

Fonte: il Mattino