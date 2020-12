Premier League – Stop Tottenham e Liverpool, tonfo Chelsea, pari Manchesters

Resta tutto ancora invariato il duello tra Tottenham e Liverpool. Nella 12a giornata di Premier League il duo capolista pareggia 1-1 in casa del Crystal Palace (Spurs) e del Fulham (Reds) ma rimangono insieme in testa alla classifica. Approfitta della situazione il Leicester, che stende 3-0 il Brighton e va a -1 punto dalla vetta. Show del Southampton, che travolge 3-0 lo Sheffield, sempre più ultimo in classifica, e vola al 4° posto. Perde terreno il Chelsea, che cade 1-0 con l’Everton di Ancelotti e precipita al 5° posto. Finisce in parità 0-0 il derby di Manchester tra City-United. Continua la crisi dell’Arsenal, che perde 1-0 in casa con il Burnley e precipita a -5 punti dalla zona retrocessione. Successi per Newcastle (2-1 al West Bromwich Albion) e Aston Villa, che espugna 1-0 Wolverhampton