Peppino Di Capri su Maradona: “Una persona squisita, un generoso benefattore pronto ad aiutare chi aveva bisogno”

Peppino di Capri parla di Maradona:”Una persona squisita, un generoso benefattore pronto a intervenire in ogni circostanza per aiutare chi aveva bisogno. Venne a vedere due miei spettacoli, a lui piaceva stare in disparte, nel loggione insieme ad altri giovani. Ci vedevamo poi in altre circostanze, mi faceva chiamare per incontrarci e andare in qualche locale, tra i più in voga a Napoli in quegli anni, per cantare e stare insieme. Ero sempre pronto a correre a qualsiasi ora pur di fargli piacere.

Per me era “l’artista del pallone”. Andare allo stadio e vederlo non era come andare a vedere una semplice partita, ma era come andare a teatro a vedere lo spettacolo più bello della vita. Le sue azioni erano magia. Ricordo una volta allo stadio, Maradona stava per battere una punizione da molto lontano, una signora seduta accanto a me mi disse “vedrete, sarà gol”. Fischiò l’arbitro, tiro, gol. Dissi alla signora che era una maga, ma lei rispose che il vero mago era Diego. Oggi dico che la vera magia è ciò che Diego è riuscito a trasmettere a tutti i napoletani

Una dipartita la sua che mi ha scosso non poco, il suo trascurarsi degli ultimi anni faceva presagire qualcosa, si vedeva che fisicamente era molto provato, è una perdita molto difficile da digerire, direi impossibile. È stata una bellissima amicizia la nostra, sono certo che anche lassù starà continuando a divertire tutti con il pallone.”