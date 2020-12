Osimhen vuole recuperare prima della sosta per il Natale

Il Napoli e Gattuso dovranno fare a meno anche oggi e certamente anche contro l’Inter di Victor Osimhen per l’ormai persistente dolore alla spalla. E’ più di un mese che l’ex del Lille non vede il campo e l’infortunio subito nel finale di gara di Nigeria-Sierra Leone, è ormai storia. La speranza del ragazzo è quella di rientrare tra la Lazio e il Torino, prima del rompete le righe per le feste natalizie. La sensazione è che invece tornerà nel 2021 per non correre rischi. Nei prossimi giorni si capirà se ci sarà il recupero lampo, oppure vincerà la prudenza dello staff medico.

Fonte: CdS