Ore 20,45 – Milan/Parma, le possibili formazioni. Ecco dove vedere la gara

Il Milan dovrà rinunciare ancora al suo bomber. Zlatan Ibrahimovic non farà parte della sfida di questa sera contro il Parma, e così salgono a tre le partite saltate in campionato dopo l’infortunio accusato a Napoli. L’attaccante sta molto meglio ma non si è del tutto ristabilito dalla lesione al bicipite femorale, e anche nella giornata di ieri ha svolto allenamento personalizzato. L’obiettivo per lo staff medico rossonero è rimettere in sesto il 39enne per la sfida di mercoledì contro il Genoa, così come il difensore Simon Kjaer, infortunatosi in Europa League giovedì 3 dicembre: «Ibrahimovic e Kjaer stanno procedendo molto bene nel recupero. La loro voglia è quella di tornare prima possibile e vorrebbero tornare già con il Genoa. Come allenatore e con lo staff vogliamo procedere con cautela e valutiamo gli sviluppi giorno per giorno. Di certo stanno recuperando bene da infortuni muscolari», ha confessato l’allenatore Stefano Pioli. Fonte: CdS