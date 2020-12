MERCATO – L’Italia e la Spagna puntano su Llorente

Hysaj e Rrahmani negativi al Covid 19 nell’ultimo tampone al quale sono stati sottoposti venerdì: ieri si sono allenati in gruppo a Castel Volturno (in serata gli azzurri sono andati in ritiro all’hotel Britannique) e torneranno in panchina. E tra i panchinari ci sarà anche Llorente, obiettivo proprio della Samp per il mercato di gennaio: trattativa tra i due club (il Napoli potrebbe contribuire a parte dell’ingaggio) e tra lo spagnolo e i blucerchiati. Piace anche al Benevento e ad alcune società iberiche. A Gennaio si valuteranno le offerte e poi si prenderà una scelta definitiva.

Fonte: R.Ventre (Il Mattino)