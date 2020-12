Lorenzo Insigne vuole entrare nella storia nello stadio di Maradona

I numeri sono sempre fatti per essere scritti ma anche aggiornati, oggi potrebbe essere il giorno per Insigne di entrare nella storia del club. Quest’oggi il Napoli affronterà la Sampdoria e per il capitano è la grande occasione per agganciare a quota 71 niente di meno che Careca, proprio nello stadio dedicato a Maradona. Fino a questo momento della stagione, il buon Lorenzo ha segnato 4 gol, di cui tre in trasferta (Parma, Benevento e Crotone) ed uno in casa (Roma), alcuni di questi di pregevole fattura, come solo Insigne sa fare. Il capitano ha sempre avuto tecniche e balistiche incredibili, nonostante spesso critiche gratuite e ingenerose. Lui ha saputo sfruttarle ed ora sta cercando di sorridere di più come gli ha detto di fare mister Gattuso. Oggi con un gol darebbe una mano alla squadra e potrebbe entrare nella storia, motivi per essere sempre più leader.

Fonte: Corriere dello Sport