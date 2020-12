Liga: Messi regala 3 punti importantissimi al Barça, bene anche il Granada

Ore 14:00

Real Sociedad-Eibar 1-1 Barranetxea (R) 20′, Enrich (E) 65′

Ore 16:15

Betis-Villarreal 1-1 Torres (V) 5′, Garcia (B) 51′

Ore 18:30

Elche-Granada 0-1 Charris (G) 42′

Ore 21:00

Barcellona-Levante 1-0 Messi (B) 76′

Real Sociedad-Eibar. La sfida si sblocca al 20′ con Barrenetxea che sfrutta un batti e ribatti in area e insacca, al 35′ Roberto Lopez calcia di potenza dal limite sfiorando il palo così al duplice fischio si va a riposo col vantaggio azulblanco. Nella seconda frazione arriva il pareggio ospite con Enrich che insacca nell’angolino con una precisa rasoiata, nel finale nessuna delle due squadre riesce a siglar eil goal-vittoria così al triplice fischio la sfida termina 1-1.

Betis-Villarreal. La sfida si sblocca al 5′ con la precisa incornata di Pau Torres sul cross calibrato di Parejo, al 23′ Rubial Garcia supera il diretto marcatore in velocità e appena dentro l’area calcia ma Asenjo si dimostra provvidenziale. Nel finale di tempo non arriva la reazione del Subamrino Amarillo così al duplice fischio si va a riposo sull’1-0 per il Betis. Nei secondi 45 minuti arriva il pareggio ospite con missile di Rubial Garcia dal limite dell’area che si insacca sotto l’incrocio, nel finale nessuna delle due squadre riesce a siglare il goal-vittoria così al triplice fischio la contesa termina in parità.

Elche-Granada. La prima emozione arriva al 7′ col perentorio colpo di testa di Soldado ma Badia respinge in volo, al 25′ Josan lascia partire una fucilata alta di un soffio dai 25 metri. Nel finale di tempo Machis crossa per Charris che dall’interno dell’area insacca senza pietà chiudendo i primi 45 minuti sull’1-0 ospite. Nella seconda frazione Boye cerca il pareggio dai 20 metri ma la sfera termina a lato di pochissimo, al 75′ machis cerca il raddoppio dal limite dell’area ma Badia con la punta delle dita respinge. Nel finale non arriva il pareggio dell’Elche così al triplice fischio il Granada si aggiudica la contesa.

Barcellona-Levante. Dopo una lunga fase di studio il primo brivido arriva al 22′ col calcio di punizione di Griezmann respinto dall’intervento provvidenziale di Abarisketa, al 35′ Leo Messi calcia a giro col mancino mancando il bersaglio di pochissimo. Nel finale di tempo la sfida non si sblocca così al duplice fischio si va a riposo senza reti. Nella ripresa Messi su punizione calcia col mancino superando la barriera ma Abarisketa in volo respinge, al 76′ arriva il vantaggio blaugrana proprio con Messi che aggancia in area e insacca con l’aiuto del palo. Nel finale non arriva la reazione del Levante così al triplice fischio ii barcelonisti conquistano i 3 punti.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre non acora scese in campo

Atletico Madrid 26**-Real Sociedad 26-Real Madrid 23*-Villarreal 22-Siviglia 19**-Cadice 18-Granada 18*-Barcellona 17**-Betis 16-Eibar 15-Elche 14**-Alavés 14-Valencia 14-Athletic Bilbao 14*-Getafe 13*-Celta Vigo 13-Valladolid 13-Levante 11*-Osasuna 11*-Huesca 11

*Una gara da recuperare

**Due gare in meno

A cura di Emilio Quintieri