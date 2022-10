La “10” blucerchiata davanti al Murales. Ranieri: “È stato un campione straordinario,ma è stato anche l’anima di Napoli”

Una delegazione della Sampdoria si è recata ieri sera in via De Deo, ai Quartieri spagnoli, per deporre un fascio di fiori bianchi, azzurri e blù dinnanzi al murales di Maradona. Deposti anche il gagliardetto della gara di domani al “Maradona” e una maglia blucerchiata numero 10 dal capitano Quagliarella, dal presidente Ferrero, accompagnato dalla moglie Manuela e dai figli Rocco e Oscar, e dall’allenatore Ranieri, che arrivò a Napoli nel ‘91, quattromesi dopo l’addio di Diego. «È stato un campione straordinario,ma è stato anche l’anima di Napoli – ha detto Ranieri – Il primo anno che andai al Napoli provammo con Ciro Ferrara a convincerlo a rientrare,ma lui aveva ormai deciso di non tornare più emi dispiacque molto perché sarebbe stato bellissimo allenare un giocatore come lui». Nel ‘92 al termine della squalifica, grazie all’intervento della Fifa, Maradona passò al Siviglia. Fonte: (Il Mattino)

