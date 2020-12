(Grafico) Napoli/Samp: Gattuso si presenta con cinque novità

Saranno cinque le novità previste rispetto al match di Europa League contro la Real Sociedad. In porta torna Meret dopo le ultime tre partite consecutive giocate da Ospina, in difesa Manolas difensore centrale e Ghoulam a sinistra, a centrocampo con Fabian Ruiz ci sarà Demme e cambia l’esterno destro d’attacco con Politano al posto di Lozano tra i tre che si muoveranno dietro a Mertens punta più avanzata (Osimhen ancora indisponibile per l’infortunio alla spalla tornerà nel 2021). Confermati gli stakanovisti Di Lorenzo e Koulibaly, gli unici sempre presenti dal primo minuto in campionato (il senegalese è l’unico ad aver giocato dall’inizio anche tutte le sfide di Europa League) e confermato Insigne anche lui sempre titolare dalla partita di Bologna (giocò una ventina di minuti quella precedente contro il Rijeka) e cioè da quando è tornato disponibile dopo l’infortunio muscolare subito nel match in Spagna contro la Real Sociedad. Per il capitano azzurro la sfida a distanza tutta napoletana con Fabio Quagliarella, capitano della Samp. R. Ventre (Il Mattino)